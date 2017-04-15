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Трохин принял участие в собрании к 30-летию Пензенского городского Совета ветеранов

15 апреля в 10:11 320 просмотров
, посвященном 30-летию Пензенского городского Совета ветеранов, которое состоялось в актовом зале администрации города.

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Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин принял участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию Пензенского городского Совета ветеранов, которое состоялось в актовом зале администрации города.

«От имени губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева поздравляю Вас с 30-летием Пензенской городской ветеранской организации! Желаю доброго здоровья и семейного благополучия. Пусть меньше болят ваши раны, а дети и внуки радуют вас!» — сказал он.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, почетным знаком губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской» за многолетнюю плодотворную деятельность в ветеранском движении и активную гражданскую позицию была награждена Нина Агапова — председатель Совета ветеранов Октябрьского района города Пензы.

Василий Трохин также вручил члену Совета ветеранов Пензы Сергею Дворянкину и члену президиума Совета ветеранов Железнодорожного района Валентине Прошкиной Почетные грамоты губернатора Пензенской области.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/files/penza.ru/nekomm_org/123(1).jpg
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