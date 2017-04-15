, посвященном 30-летию Пензенского городского Совета ветеранов , которое состоялось в актовом зале администрации города." data-title="Трохин принял участие в собрании к 30-летию Пензенского городского Совета ветеранов — Пенза-пресс, рунет за день">

«От имени губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева поздравляю Вас с 30-летием Пензенской городской ветеранской организации! Желаю доброго здоровья и семейного благополучия. Пусть меньше болят ваши раны, а дети и внуки радуют вас!» — сказал он.

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, почетным знаком губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской» за многолетнюю плодотворную деятельность в ветеранском движении и активную гражданскую позицию была награждена Нина Агапова — председатель Совета ветеранов Октябрьского района города Пензы.

Василий Трохин также вручил члену Совета ветеранов Пензы Сергею Дворянкину и члену президиума Совета ветеранов Железнодорожного района Валентине Прошкиной Почетные грамоты губернатора Пензенской области.