Белозерцев потребовал усилить контроль за соблюдением благоустройства (видео)

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев совершил объезд города, в рамках которого оценил результаты работ по приведению городской инфраструктуры в надлежащее состояние.

В ходе поездки он отметил, что многие собственники не обращают внимания на состояние зданий — ремонта и обновления требуют входные группы, фасады, крыши, ограждения вокруг, и призвал глав городской и районных администраций жестко контролировать соблюдение правил благоустройства и активнее взаимодействовать с контролирующими структурами, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Если мы хотим навести порядок, надо методично работать, выстраивать систему, регулярно проводить обходы и выдавать предписания: утром составьте план — какие улицы отрабатываем, вечером подводите итоги», — отметил Иван Белоозерцев.

Соответствующее распоряжение адресовано и руководителям других муниципальных образований области.

«Вижу, что в городе немало сделано в плане наведения порядка, но надо искать пути, как усилить эту работу», — сказал глава региона.

Также Иван Белозерцев обратил внимание на содержание строительных площадок — не все въезды на стройки оборудованы пунктами мойки колес, из-за чего грязь и мусор выносятся на проезжую часть. Другие замечания губернатора касались состояния световых опор, остановочных павильонов, зеленых насаждений, благоустройства дворов.

Глава региона дал поручение сотрудникам Госжилстройтехинспекции выехать с проверкой в Заводской район, чтобы побудить управляющую компанию привести в порядок территорию у дома на улице Германа Титова.

После 20 апреля в Пензе начнется капитальный ремонт дорожного покрытия, в связи с чем участники объезда оценили состояние городских дорог, обсудили планы по их реконструкции, ремонту тротуаров и нанесению разметки. Иван Белозерцев обратил внимание на регулирование дорожного движения.

«Зачастую светофоры установлены через каждые 100 метров, затрудняют движение транспорта. Надо разумно подойти к этому вопросу — они должны быть там, где есть необходимость с точки зрения обеспечения безопасности», — уточнил он.

«Надо ежедневно отслеживать ход работ по благоустройству территорий и ремонту дорог. Нам нужен конкретный результат», — подвел итог выездному совещанию глава региона.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».