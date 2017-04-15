, возглавила тройку пензенская газета « Деловой»." data-title="Яна Чурикова посчитала пензенскую газету «Деловой» лучшей в РФ — Пенза-пресс, рунет за день">

Об этом в социальной сети «Фейсбук» написала председатель пензенского отделения общероссийского благотворительного фонда «Российский детский фонд» Мария Гаврюшина.

«Приятно-то как! А как символично: в одной руке — наш «Деловой», а в другой — наш Егор Крид. Пенза — знак качества!» — написала она.