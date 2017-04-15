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Яна Чурикова посчитала пензенскую газету «Деловой» лучшей в РФ

15 апреля в 11:07 470 просмотров
, возглавила тройку пензенская газета «Деловой».

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Российская телеведущая Яна Чурикова выбрала свой ТОП-3 лучших детско-юношеских изданий в РФ, возглавила тройку пензенская газета «Деловой».

Об этом в социальной сети «Фейсбук» написала председатель пензенского отделения общероссийского благотворительного фонда «Российский детский фонд» Мария Гаврюшина.

«Приятно-то как! А как символично: в одной руке — наш «Деловой», а в другой — наш Егор Крид. Пенза — знак качества!» — написала она.

Фотография: Скриншот - со страницы Марии Гаврюшиной в соцсети "Фейсбук"
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