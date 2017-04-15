Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. М. Горького.
Возле дома № 180 59-летний водитель за рулем «ВАЗ-21074» съехал с дороги и врезался в световую опору.
Мужчина получил травму, его госпитализировали.
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В Сердобске мужчина на «Жигулях» врезался в столб
15 апреля в 12:48 376 просмотров
В городе Сердобске Пензенской области произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. М. Горького.
Возле дома № 180 59-летний водитель за рулем «ВАЗ-21074» съехал с дороги и врезался в световую опору.
Мужчина получил травму, его госпитализировали.