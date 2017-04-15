Агент Роналду назвал фантастикой публикацию об изнасиловании футболистом

Агент нападающего мадридского футбольного клуба «Реала» Криштиану Роналду Жорже Мендеш опроверг данные о том, что футболист в 2009 году изнасиловал девушку, пишет « Газета.ru ».

Немецкие СМИ сообщали, что якобы представители нападающего сборной Португалии заплатили 375 тысяч евро за молчание жертве.

«Немецкая газета Der Spiegel сегодня опубликовала большой материал об обвинениях в изнасиловании в адрес Криштиану Роналду, которое якобы случилось почти 8 лет назад. Это часть журналистской фантастики.

Предполагаемая жертва отказывается идентифицировать и подтвердить эту историю. Весь сюжет основан на неподписанных документах и воображении.

Письмо было послано предполагаемыми жертвами, но Криштиану никогда не получал его. Игрок намерен выступить против этого медийного органа всеми средствами, имеющимися в его распоряжении. Обвинение в изнасиловании является отвратительным и постыдным обвинением, которое не может остаться безнаказанным», — цитирует слова Мендеша Gestifute.