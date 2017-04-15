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Агент Роналду назвал фантастикой публикацию об изнасиловании футболистом

15 апреля в 12:09 296 просмотров
«Реала» Криштиану Роналду Жорже Мендеш опроверг данные о том, что футболист в 2009 году изнасиловал девушку, пишет «Газета.ru».

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Агент нападающего мадридского футбольного клуба «Реала» Криштиану Роналду Жорже Мендеш опроверг данные о том, что футболист в 2009 году изнасиловал девушку, пишет «Газета.ru».

Немецкие СМИ сообщали, что якобы представители нападающего сборной Португалии заплатили 375 тысяч евро за молчание жертве.

«Немецкая газета Der Spiegel сегодня опубликовала большой материал об обвинениях в изнасиловании в адрес Криштиану Роналду, которое якобы случилось почти 8 лет назад. Это часть журналистской фантастики.

Предполагаемая жертва отказывается идентифицировать и подтвердить эту историю. Весь сюжет основан на неподписанных документах и воображении.

Письмо было послано предполагаемыми жертвами, но Криштиану никогда не получал его. Игрок намерен выступить против этого медийного органа всеми средствами, имеющимися в его распоряжении. Обвинение в изнасиловании является отвратительным и постыдным обвинением, которое не может остаться безнаказанным», — цитирует слова Мендеша Gestifute.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/BS4LClml-TE/?taken-by=cristiano
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