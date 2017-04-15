Сколько заработали в 2016 году депутаты Госдумы РФ от Пензенской области

Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, который на выборах в Госдуму одержал победу в 147-м Лермонтовском одномандатном избирательном округе, в прошлом году получил доход в размере 15 млн 29 тыс. рублей (в 2015 году — 14 млн 184 тыс. рублей). В его собственности находятся квартира (236,9 кв. метров), ¾ доли жилого дома площадью 1718,8 кв. метров, гараж (14,6 кв. метров), ¾ доли хозблока (135,8 кв. метров). Также ему принадлежит ¾ доли земельного участка для индивидуального жилищного строительства (987 кв. м) и 127/180 доли участка такого же назначения (2522 кв. м), участок, относящийся к категории земель населенных пунктов (797 кв. м), а также шесть дачных участков (три участка площадью 2330 кв. метров, 2340, 223512 и 366471 кв. метров).



В декларации Левина также указаны три его несовершеннолетних ребенка. Двое из них в прошлом году получили доход в размере 21 рубль 6 копеек. Судя по декларации депутата им принадлежат доли двух земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, жилого дома (1718,8 кв. м) и хозблока.

Доход первого зампреда думского комитета по энергетике, единоросса Сергея Есякова, который избирался по 146 Пензенскому одномандатному избирательному округу, сократился с 17 млн 771 тысячи в 2015 году до 8 млн 706 тыс. рублей — в 2016-м. В собственности у депутата находятся два жилых дома (266,6 и 293,8 кв. м), ¼ доли квартиры площадью 117,8 кв. м, два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (1332 и 956 кв. м), три гаража (20,6, 20,3 и 29,2 кв. м), а также баня (57,1 кв. м) и нежилое помещение (4,2 кв. м).



Супруга Сергея Есякова за минувший год получила доход в размере 8 млн 582 тысяч рублей. Ей принадлежит четверть доли квартиры 117,8 кв. метров, гараж (18 кв. метров), а также доли различных размеров в пяти нежилых помещениях площадью свыше 216 квадратных метров.



Иван Фирюлин, который входил в состав региональной группы № 15 «Единой России», включавшей Волгоградскую, Пензенскую, Саратовскую и Тамбовскую области, прошел в Госдуму по федеральному списку партии. В минувшем году он заработал 2 млн 459 тысяч рублей. В его собственности находится жилой дом (153,8 кв. метров) и земельный участок для ведения подсобного хозяйства площадью 5 тыс. кв. метров. Доход его супруги составил чуть меньше 322 тысяч рублей. В ее собственности находится квартира площадью 115,2 кв. метра.



Возглавлявший региональную группу № 15 Вячеслав Володин, который занимает пост спикера Госдумы, задекларировал 62 млн 129 тысяч рублей. В перечень принадлежащего ему имущества входит жилой дом (989,2 кв. м), квартира (174,3 кв. м), два гостевых дома (208,6 и 468,1; тот, что большей площади — с тремя машиноместами), две хозяйственные постройки (16,2 и 91 кв. м), две нежилые постройки (28 и 225,5 кв. м), земельный участок под дачное строительство (8320 кв. м), машиноместо (18,7), теплица (49,5) и очистное сооружение (81 кв. м).



Также по федеральному списку «Единой России» от региональной группы, включавшей Пензенскую область, прошли Ольга Баталина (доход в 2016 году — 4 млн 663 тыс. рублей), Татьяна Касаева (2 млн рублей), Евгений Москвичев (4 млн 654 тысячи рублей), Александр Носов (2 млн 102 тыс. рублей), Анатолий Петров (2 млн 774 тысячи рублей), Тамара Фролова (почти 3 млн 37 тысяч рублей), Глеб Хор (131 млн 879 тысяч рублей) и Нина Черняева (3 млн 194 тыс. рублей).



Тамара Плетнева, депутат от КПРФ, которая возглавляла региональную группу федерального списка партии, включавшую Пензенскую, Липецкую и Тамбовскую области, за 2016 год указала доход в размере 4 млн 970,8 тысяч рублей (в 2015 году — 5 млн рублей). Ей принадлежит квартира (102,1 кв. м) и гараж-бокс (18,9 кв. м). Ее супруг, получивший в прошлом году 258 тыс. рублей, имеет в собственности гараж (24,5 кв. м) и участок под его размещение (24,5 кв. м).