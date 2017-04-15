Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Ленина.
Возле дома № 40 «ВАЗ-21102» сбил 68-летнюю женщину, с травмами ее увезли в больницу.
Причины аварии устанавливаются.
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В Белинском сбили пенсионерку
15 апреля в 13:43 292 просмотра
В городе Белинский Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Ленина.
Возле дома № 40 «ВАЗ-21102» сбил 68-летнюю женщину, с травмами ее увезли в больницу.
Причины аварии устанавливаются.