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В Белинском сбили пенсионерку

15 апреля в 13:43 292 просмотра

В городе Белинский Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Ленина.

Возле дома № 40 «ВАЗ-21102» сбил 68-летнюю женщину, с травмами ее увезли в больницу.

Причины аварии устанавливаются.

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