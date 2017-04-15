В Белинском сбили пенсионерку

15 апреля в 13:43

В городе Белинский Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на ул. Ленина.

Возле дома № 40 «ВАЗ-21102» сбил 68-летнюю женщину, с травмами ее увезли в больницу.

Причины аварии устанавливаются.