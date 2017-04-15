Эдуард Каташов принял участие в заседании комиссии Минсельхоза России

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Врио министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов принял участие в работе Межведомственной комиссии минсельхоза России по рассмотрению вопросов, связанных с проведением сезонных полевых сельскохозяйственных работ, и оказанию оперативной помощи органам управления АПК субъектов Приволжского федерального округа.

Заседани комиссии состоялось в режиме видеоконференции. Открыл работу Межведомственной комиссии директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений минсельхоза России Петр Чекмарев. Директор Департамента отметил положительный вклад регионов Приволжского федерального округа в развитие АПК страны, пояснили в пресс-центре областного правительства.

«Регионами ПФО производится продукции на 700 млрд рублей. Округ значим для страны. В регионах округа интенсивными темпами идет подкормка озимых. В посевную кампанию включились Саратовская, Нижегородская, Пензенская области, Республика Мордовия», — отметил Петр Чекмарев.

По посевной кампании директор Департамента отметил важность контроля за обеспеченностью семенным материалом, минеральными удобрениями, готовностью сельхозтехники к полевым работам. Пензенская область была отмечена среди регионов округа по обеспеченности минеральными удобрениями.

Петр Чекмарев затронул тему выполнения индикативных показателей в текущем сельскохозяйственном году, обратив внимание участников мероприятия на положительные результаты отрасли по итогам 2016 года. Также были затронуты вопросы представления несвязанной поддержки аграриям, льготного кредитования предприятий АПК.

О важности вклада регионов ПФО в развитие аграрного сектора и актуальности вопросов, связанных с работой механизма льготного кредитования, рассказал Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Владимир Соловьев.

О готовности и старте посевных работ в Пензенской области доложил временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов. «В 2017 году посевная площадь в регионе составляет 1 млн 345 тыс. гектаров, за последние три года площадь увеличилась более, чем на 150 тыс. гектаров. В 2017 году планируется ввести в оборот 50 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения. В регионе обеспечена готовность сельхозтехники к весенним полевым работам, дизельное топливо имеется в полном объеме. В области посеяно ранних яровых зерновых культур и сахарной свеклы на площади 18,5 тыс. гектаров», — прокомментировал временно исполняющий обязанности главы аграрного ведомства Пензенской области.

Также Эдуард Каташов подчеркнул, что в регионе проведена работа по обеспеченности семенным материалом и минеральными удобрениями.

По выступлению временно исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуарда Каташова первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов отметил хорошую динамику работу Пензенской области по вводу земель в оборот. «Продолжайте эту тенденцию», — отметил первый замминистра.

В заседании Межведомственной комиссии от субъектов ПФО приняли участие представители аграрных вузов, банковской сферы, региональных филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорткомиссия».