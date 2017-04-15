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Кувайцев поздравил с днем рождения начальника управления по делам ГО ЧС Пензы

15 апреля в 15:37 272 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание. В начале заседания градоначальник поздравил с днем рождения начальника управления по делам ГО ЧС г. Пензы Алексея Михайлова.

Он подчеркнул ответственное отношение главы управления к работе, сообщили в мэрии.

«Вы работаете практически в круглосуточном режиме, и мы знаем, что нас не подведете. Желаю вам здоровья, благополучия, мира в семье», — сказал Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/d03/800_535_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/d03037ffe53568e408756a6ba351690f.JPG
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