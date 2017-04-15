Кувайцев поздравил с днем рождения начальника управления по делам ГО ЧС Пензы

Мэр Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание. В начале заседания градоначальник поздравил с днем рождения начальника управления по делам ГО ЧС г. Пензы Алексея Михайлова.

Он подчеркнул ответственное отношение главы управления к работе, сообщили в мэрии.

«Вы работаете практически в круглосуточном режиме, и мы знаем, что нас не подведете. Желаю вам здоровья, благополучия, мира в семье», — сказал Виктор Кувайцев.