Кувайцев оценил благоустройство пензенских кладбищ перед Пасхой

Он отметил, что часть замечаний были устранены. Однако недочеты все же были. Они коснулись асфальтового покрытия перед входом на Ново-Западном кладбище.

«Здесь несколько ямок, которые необходимо заасфальтировать. Это позволит не допустить дальнейшего разрушения покрытия», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Также на Мироносицком кладбище он поручил убрать всю осеннюю листву и решить проблему с отводом воды, которая приносит мусор и песок к могилам героев Великой Отечественной войны, умерших от ран в пензенских госпиталях.

Кроме того, Виктор Кувайцев поручил активизировать работу по очистке остановок, а также восстановить недостающие пролеты ограждений вдоль дорог, которые были демонтированы после ДТП, в частности, на улице Урицкого, сообщили в пресс-службе мэрии.

Виктор Кувайцев в ходе объезда обратил внимание на состояние велодорожки, соединившей микрорайоны Ахуны и ГПЗ-24.

«Из-за того, что работы по ее обустройству проводились в конце осени, в некоторых местах просело асфальтовое покрытие. В результате образовались лужи. Велодорожка находится на гарантии, поэтому необходимо, чтобы подрядчик устранил все недостатки в короткие сроки», — сказал мэр.