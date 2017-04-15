« Кордон студеный». На прошлой неделе представители районной администрации очистили его от мусора." data-title="В Пензе разработают проект благоустройства родника «Кордон Студеный» — Пенза-пресс, рунет за день">

«Глава администрации осмотрел территорию. Короба, где раньше бил родник, в настоящее время не выполняют свою функцию, так как вода стала уходить, минуя их. Тем не менее, нерадивые местные жители нашли им применение — они выбрасывают туда мусор», — отметили в пресс-службе мэрии.

Мэр поручил директору МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Александру Кильгянкину разработать проект благоустройства родника, который будет включать в себя несколько малых архитектурных форм, а поддерживать порядок на территории объекта предстоит главе администрации Железнодорожного района.