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В Пензе разработают проект благоустройства родника «Кордон Студеный»

15 апреля в 17:59 228 просмотров
«Кордон студеный». На прошлой неделе представители районной администрации очистили его от мусора.

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Мэр города Пензы Виктор Кувайцев посетил родник «Кордон студеный». На прошлой неделе представители районной администрации очистили его от мусора.

«Глава администрации осмотрел территорию. Короба, где раньше бил родник, в настоящее время не выполняют свою функцию, так как вода стала уходить, минуя их. Тем не менее, нерадивые местные жители нашли им применение — они выбрасывают туда мусор», — отметили в пресс-службе мэрии.

Мэр поручил директору МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Александру Кильгянкину разработать проект благоустройства родника, который будет включать в себя несколько малых архитектурных форм, а поддерживать порядок на территории объекта предстоит главе администрации Железнодорожного района.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/038/800_535_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/0385f5a3727b104b4c03c37a7bd5ccb2.JPG
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