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Пензенцам предлагали куличи на предпасхальных ярмарках

15 апреля в 17:18 252 просмотра

15 апреля в Пензе работали предпасхальные ярмарки.

«Жителям города предлагался широкий выбор свежего мяса — говядины от 240 рублей за килограмм, свинины — от 220 рублей, баранины — от 250, мясных полуфабрикатов и молочной продукции», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также пензенцы могли купить картофель от 18 рублей за килограмм, свекла — от 22, лук — от 24, огурцы — от 130, томаты — от 150 и большой ассортимент куличей.

Отмечено, что на ярмарках была представлена продукция из Земетчинского, Никольского, Пензенского, Бессоновского, Лопатинского, Городищенского и других районов Пензенской области.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/426/800_600_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/4266b7adb9eab48b3589ccb70e1b6e5c.jpg
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