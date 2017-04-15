Пензенцам предлагали куличи на предпасхальных ярмарках

«Жителям города предлагался широкий выбор свежего мяса — говядины от 240 рублей за килограмм, свинины — от 220 рублей, баранины — от 250, мясных полуфабрикатов и молочной продукции», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также пензенцы могли купить картофель от 18 рублей за килограмм, свекла — от 22, лук — от 24, огурцы — от 130, томаты — от 150 и большой ассортимент куличей.

Отмечено, что на ярмарках была представлена продукция из Земетчинского, Никольского, Пензенского, Бессоновского, Лопатинского, Городищенского и других районов Пензенской области.