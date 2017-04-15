В Пензе жильцы маневренного жилищного фонда задолжали за ЖКУ

Как сообщили в пресс-службе мэрии, градоначальник вместе со своим заместителем Юрием Ильиным и заместителем директора департамента ЖКХ Пензы Денисом Леонтьевым побывал улице Ленинградской, 8а и 22 на 5-ом Виноградном проезде, 22.

По словам Дениса Леонтьева, на Ленинградской готовы для заселения 35 жилых помещений. На 5-ом Виноградном проезде — три двухкомнатные комнатные и одна однокомнатная квартиры. В 39 жилых помещениях работы подходят к концу на общей кухне.

Виктор Кувайцев поручил Денису Леонтьеву провести работу с должниками, поскольку во многих квитанциях за ЖКУ выставлен долг до 50 тысяч рублей.

«Люди попали в трудную жизненную ситуацию, им предоставили жилье. Много помещений, в которых длительное время не проводился ремонт, сейчас обновлены. Но у жильцов должна быть ответственность за сохранность своего жилья. И это не освобождает тех, кто заключил договор найма, от необходимости вносить ежемесячную плату за жилищно-коммунальные услуги», — отметил Виктор Кувайцев.

Также мэр отметил, что жильцы не всегда содержат свое имущество в надлежащем виде — много мусора и бутылок на огороженной территории дома № 8а по улице Ленинградской. Некоторые даже выбрасывают мусор прямо из окон.