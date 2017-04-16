, глава региона Иван Белозерцев и глава города Валерий Савельев." data-title="Митрополит Серафим и губернатор Иван Белозерцев поздравили пензенцев с Пасхой — Пенза-пресс, рунет за день">

«Христос Воскресе! Дорогие братья и сестры, я сердечно всех вас приветствую в этот великий праздник. Желаю всем вам, чтобы радость праздника поселилась в душах ваших в эти дни и не оскудевала никакой печалью и никакой житейской заботой», — пожелал владыка Серафим прихожанам.

От лица всех верующих он обратился к губернатору Ивану Белозерцеву со словами благодарности за то, что он встретил светлый праздник Пасхи с православными жителями города. Он пожелал главе региона Божией помощи в служении Отечеству и народу и преподнес ему пасхальное яйцо с изображением Казанской иконы Божией Матери и строящегося Спасского кафедрального собора.

«В этом году мы отмечаем 300 лет явления Казанской Иконы Божией Матери на Пензенской земле. И я думаю, что в Пасху Христову этот подарок будет очень символичным», — сказал он.

Губернатор, обращаясь к православным пензенцам, отметил, что Пасха испокон веков на Руси считалась самым светлый и радостным праздником, воплощающим в себе идеалы добра, мира, благополучия, успеха, уважительного отношения друг к другу и поддержки.

«Русская Православная церковь всегда много делала и делает для сохранения семейных ценностей, культуры, нравственности у народа. Я искренне хочу поблагодарить владыку за большую работу его священнослужителей, которые много сделали совместно с православным людом по строительству нового храма. Я низко кланяюсь вам за то, что вы жертвуете свои средства на восстановление Спасского кафедрального собора в областном центре. Мы обязательно вместе его достроим. Для меня великое счастье в этот светлый праздник быть рядом с вами, потому что я вас очень люблю. С праздником, Христос Воскресе!» — сказал Иван Белозерцев.

Митрополит Серафим также преподнес пасхальное яйцо от лица всех верующих главе города Валерию Савельеву и поблагодарил его за участие в праздничном богослужении.

«Разрешите всех православных христиан поздравить с этим великим светлым праздником Пасхи! В этот день мы испытываем радость и благодать Господню. И все вместе объединяемся в нашей вере. Я поздравляю вас с праздником, желаю вам здоровья, счастья, благодати, добра, мира, всего самого доброго!» — обратился к пензенцам Валерий Савельев.

Напомним, пасхальные богослужения прошли в ночь с 15 на 16 апреля во всех православных храмах региона. Подробнее о всенощном бдении в Успенском кафедральном соборе можно прочесть здесь.