В Ахунах очистили велолыжероллерную трассу

По поручению главы администрации Пензы прошли работы по уборке мусора на велолыжероллерной трассе в микрорайоне Ахуны.

Соответствующее поручение в ходе утреннего объезда города дал мэр Пензы Виктор Кувайцев.



«Помощь в вывозе мешков с мусором на полигон ТБО оказала администрация Железнодорожного района. Работы по уборке будут продолжены на следующей неделе. Полностью велолыжероллерная трасса будет готова после 22 апреля, когда там пройдет субботник», — сообщили в пресс-службе мэрии.