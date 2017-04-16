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В Ахунах очистили велолыжероллерную трассу

16 апреля в 08:18 334 просмотра

По поручению главы администрации Пензы прошли работы по уборке мусора на велолыжероллерной трассе в микрорайоне Ахуны.

Соответствующее поручение в ходе утреннего объезда города дал мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Помощь в вывозе мешков с мусором на полигон ТБО оказала администрация Железнодорожного района. Работы по уборке будут продолжены на следующей неделе. Полностью велолыжероллерная трасса будет готова после 22 апреля, когда там пройдет субботник», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Фотография: www.penza-gorod.ru/news/poruchenie_viktora_kuvaytseva_vypolneno___123/
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