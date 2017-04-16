Соответствующее поручение в ходе утреннего объезда города дал мэр Пензы Виктор Кувайцев.
«Помощь в вывозе мешков с мусором на полигон ТБО оказала администрация Железнодорожного района. Работы по уборке будут продолжены на следующей неделе. Полностью велолыжероллерная трасса будет готова после 22 апреля, когда там пройдет субботник», — сообщили в пресс-службе мэрии.
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В Ахунах очистили велолыжероллерную трассу
16 апреля в 08:18 334 просмотра
По поручению главы администрации Пензы прошли работы по уборке мусора на велолыжероллерной трассе в микрорайоне Ахуны.
Соответствующее поручение в ходе утреннего объезда города дал мэр Пензы Виктор Кувайцев.