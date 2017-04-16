40% россиян поддерживают отказ России от выступления на Евровидении
Верующие ждут схождения Благодатного огня
38 человек остаются в больницах после теракта в Петербурге
130 тыс. специалистов МЧС обеспечат безопасность россиян на Пасху
Агент Роналду назвал фантастикой публикацию об изнасиловании футболистом
В Россию хотели ввезти турецкие помидоры под видом грибов
Сколько россиян будут печь куличи на Пасху?
В России растут продажи кормов для домашних животных
Путешественников из России предупреждают о вспышке гепатита А в Европе
В саратовском детском парке отремонтируют спортплощадку
все новости

В Италии на 118-м году жизни скончалась старейшая женщина в мире

16 апреля в 08:40 222 просмотра
, считающаяся самой старой женщиной в мире, скончалась в Италии на 118-м году жизни.

" data-title="В Италии на 118-м году жизни скончалась старейшая женщина в мире — Пенза-пресс, рунет за день">

Эмма Морано, считающаяся самой старой женщиной в мире, скончалась в Италии на 118-м году жизни.

Информацию о кончине Эммы Морано подтвердили ее родственники, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на агентство ANSA.

Эмма Морано родилась в 1899 году на севере Италии. Последние годы она жила у озера Лаго-Маджоре в коммуне Вербания. 29 ноября 2016 года ей исполнилось 117 лет.

Фотография: скриншот – www.youtube.com/watch?v=VRKylFrXSHk
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics