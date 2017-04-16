Информацию о кончине Эммы Морано подтвердили ее родственники, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на агентство ANSA.
Эмма Морано родилась в 1899 году на севере Италии. Последние годы она жила у озера Лаго-Маджоре в коммуне Вербания. 29 ноября 2016 года ей исполнилось 117 лет.
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В Италии на 118-м году жизни скончалась старейшая женщина в мире
16 апреля в 08:40 222 просмотра
Эмма Морано, считающаяся самой старой женщиной в мире, скончалась в Италии на 118-м году жизни.
Информацию о кончине Эммы Морано подтвердили ее родственники, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на агентство ANSA.