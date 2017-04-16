Митрополит Серафим выступил с Пасхальным посланием к православным пензенцам

«Сегодня мы особо должны обратить свой взор на ближайших свидетелей торжества Воскресения Христова — Новомучеников и исповедников нашей родной Русской Церкви. В этом году исполняется столетие скорбной даты переворота в Русской и, пожалуй, во всемирной истории. Революции 1917 года необратимо изменили ход событий всей цивилизации. И в первую очередь это отразилось на христианской Церкви, как главнейшем мироспасительном институте человеческой жизни. Нашей Церкви необходимо было обновиться, пройти через горнило тяжелейших потерь и испытаний, чтобы, омыв нашу грешную землю мученической кровью, возрастить новых столпов и «свидетелей» Воскресения Христа.



И сегодня мы с вами, дорогие собратья, сослужители таинств Божиих, все мы, дорогие братья и сестры, должны воспринять это свидетельство, донести его до нашего мятущегося в поисках своих нравственных основ и гибнущего в проповедях ложных пророков общества. Мы должны помнить о том, что нет без Креста воскресения. Что кровь наших предков вопиет к небу! И мы должны приложить все усилия к плодотворному благовестию среди народов земли.



Посмотрим на подвиг Новомучеников Русской Церкви, они десятилетиями один за другим шли на мучения, в тюрьмы и ссылки, они не страшились смерти и безнадежности, о которой им говорили мучители. Они твердо верили, что от их подвига зависит дальнейшая жизнь Церкви. Взгляните, как много их прославлено в лике святых, и какое множество тех, которых еще предстоит прославить. А как много тех, подвиг коих будет скрыт от нас до всеобщего Воскресения. И все они — наша сила, все они — наша твердыня и наше незыблемое упование. Разве мы имеем возможность предать их мученический подвиг? Разве имеем право отступить от веры, которую они для нас защищали? Или можем замолчать их свидетельство? Нет! Только на нас лежит ответственность за современное свидетельство Воскресения Христа!



В эти радостные дни, дорогие мои, обымем друг друга, простим вся Воскресением, сплотимся вокруг нашей Матери Церкви и, не оглядываясь вспять, поспешим донести радость и великолепие Воскресения Христова всем ближним и дальним! Потрудимся сегодня особо для праздника Христова своим свидетельством, чтобы от тех близких и далеких услышать радостный и осознанный ответ нашему приветствию — воистину Воскресе Христос!



Примите мои искренние поздравления с праздником Воскресения Христова, надеюсь, сегодня мы прочувствовали близость Господа, насытились Его благодатными Дарами, и светлая радость увенчала нашу напряженную подготовку к встрече Пасхи Господней. Внемлите и моему радостному пасхальному приветствию: Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» — говорится в Пасхальном послании митрополита Серафима.