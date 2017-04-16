В Пензе суд признал запрещенной информацию о продаже рыси

В частности, суд признал запрещенной информацию о способах приобретения «неодимовых магнитов» для уменьшения показаний приборов учета коммунальных ресурсов, сильнодействующих веществ — стероидов и анаболиков, интернет-страницы, содержавшие пропаганду нацизма, жестокости и экстремистские материалы, информацию об изготовлении взрывчатки. Кроме того, признана запрещенной информация, содержащая сведения о возможностях приобретения экзотических животных, в том числе рыси, занесенной в Красную книгу Пензенской области.



«Свободный доступ к указанной выше информации на сайтах противоречит целям и задачам действующего законодательства в области противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков, в области охраны окружающей среды, в сфере предоставления коммунальных услуг, наносит вред нравственности граждан. На решения суда не подано ни одной апелляционной жалобы от заинтересованных лиц», — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Пензы.



В настоящее время на рассмотрении суда находится еще около 15 дел о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ.