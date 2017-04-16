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В Пензе суд признал запрещенной информацию о продаже рыси

16 апреля в 09:46 344 просмотра
, размещенной в Интернете, запрещенной для распространения на территории РФ.

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С сентября 2016 года по март 2017 года Октябрьский районный суд рассмотрел 12 гражданских дел по заявлениям прокурора о признании информации, размещенной в Интернете, запрещенной для распространения на территории РФ.

В частности, суд признал запрещенной информацию о способах приобретения «неодимовых магнитов» для уменьшения показаний приборов учета коммунальных ресурсов, сильнодействующих веществ — стероидов и анаболиков, интернет-страницы, содержавшие пропаганду нацизма, жестокости и экстремистские материалы, информацию об изготовлении взрывчатки. Кроме того, признана запрещенной информация, содержащая сведения о возможностях приобретения экзотических животных, в том числе рыси, занесенной в Красную книгу Пензенской области.

«Свободный доступ к указанной выше информации на сайтах противоречит целям и задачам действующего законодательства в области противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков, в области охраны окружающей среды, в сфере предоставления коммунальных услуг, наносит вред нравственности граждан. На решения суда не подано ни одной апелляционной жалобы от заинтересованных лиц», — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Пензы.

В настоящее время на рассмотрении суда находится еще около 15 дел о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Фотография: скриншот - www.youtube.com/watch?v=e3IYDNyoj-g
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