Студентки из Пензы примут участие в парадах 9 Мая в Москве и Севастополе

Четверо студенток из Пензы примут участие в парадах 9 Мая на Красной площади в Москве и Севастополе.

Девушки стали победителями конкурса «Послы Победы», стартовавшего в феврале 2017 года. Участникам предлагалось заполнить анкеты-заявки и выполнить творческое задание.



«На конкурс было подано 4000 заявок, отобраны 200 добровольцев. Среди них студентки ПГУ Анастасия Верина и Дарья Пичугина, а также студентка Пензенского социально-педагогического колледжа Ксения Шиндяева — они примут участие в параде на Красной площади в Москве и шествии «Бессмертного полка». Студентка многопрофильного колледжа ПГУ примет участия в мероприятиях ко Дню Победы в Севастополе», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.