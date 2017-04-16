Белозерцев: Пасха наполняет сердца людей милосердием

«Этот торжественный день всегда широко отмечается на Руси. Он олицетворяет духовное обновление, наполняет сердца людей милосердием, дарует любовь и надежду.



Сегодня Русская православная церковь своими праведными многотрудными деяниями, которые направлены на упрочение в обществе высоких нравственных идеалов, семейных ценностей, способствует утверждению норм морали, чувства сострадания и добропорядочности.



Верю, что совместными усилиями мы сделаем все, чтобы на родной земле утвердились мир, взаимопонимание и согласие во имя благоденствия Отечества!» — говорится в поздравлении губернатора.



Иван Белозерцев пожелал пензенцам доброго здравия, душевной радости, благополучия, счастья и исполнения всех благих начинаний.