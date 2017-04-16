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Белозерцев: Пасха наполняет сердца людей милосердием

16 апреля в 10:16 164 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил православных пензенцев с Пасхой.

«Этот торжественный день всегда широко отмечается на Руси. Он олицетворяет духовное обновление, наполняет сердца людей милосердием, дарует любовь и надежду.

Сегодня Русская православная церковь своими праведными многотрудными деяниями, которые направлены на упрочение в обществе высоких нравственных идеалов, семейных ценностей, способствует утверждению норм морали, чувства сострадания и добропорядочности.

Верю, что совместными усилиями мы сделаем все, чтобы на родной земле утвердились мир, взаимопонимание и согласие во имя благоденствия Отечества!» — говорится в поздравлении губернатора.

Иван Белозерцев пожелал пензенцам доброго здравия, душевной радости, благополучия, счастья и исполнения всех благих начинаний.

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