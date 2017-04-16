41% опрошенных — против запрета трансляции конкурса, пишет «Газета.ru» со ссылкой на данные опроса Левада-центра.
Почти 60% россиян положительно относятся к тому, что страну на «Евровидении» должна представлять певица Юлия Самойлова, 15% - против этого, еще 15% - ничего не слышали об этом. Каждый десятый не смог ответить на вопрос.
Как подчеркнули в Левада-центре, опрос проводился после того, как украинская сторона отказалась допускать Самойлову до участия в музыкальном конкурсе, а российская сторона заявила, что не будет транслировать «Евровидение».
|
|
40% россиян поддерживают отказ России от выступления на Евровидении
16 апреля в 11:06 110 просмотров
По данным Левада-центра, 40% опрошенных россиян поддержали решение России об отказе от участия в «Евровидении».
41% опрошенных — против запрета трансляции конкурса, пишет «Газета.ru» со ссылкой на данные опроса Левада-центра.