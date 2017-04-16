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40% россиян поддерживают отказ России от выступления на Евровидении

16 апреля в 11:06 110 просмотров
, 40% опрошенных россиян поддержали решение России об отказе от участия в «Евровидении».

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По данным Левада-центра, 40% опрошенных россиян поддержали решение России об отказе от участия в «Евровидении».

41% опрошенных — против запрета трансляции конкурса, пишет «Газета.ru» со ссылкой на данные опроса Левада-центра.

Почти 60% россиян положительно относятся к тому, что страну на «Евровидении» должна представлять певица Юлия Самойлова, 15% - против этого, еще 15% - ничего не слышали об этом. Каждый десятый не смог ответить на вопрос.

Как подчеркнули в Левада-центре, опрос проводился после того, как украинская сторона отказалась допускать Самойлову до участия в музыкальном конкурсе, а российская сторона заявила, что не будет транслировать «Евровидение».

Фотография: скриншот - http://www.vesti.ru/videos/show/vid/710490/cid/1620/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1643829%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D710490
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