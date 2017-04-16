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Кувайцев: Пасха объединяет всех, кто исповедует христианские ценности

16 апреля в 11:18 106 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил православных с праздником Светлого Христова Воскресения.

«В день Пасхи радость приходит в каждый дом, наполняя наши сердца верой в чудо и надеждой на торжество справедливости, побуждая к свершению добрых дел, состраданию и взаимопомощи.

Этот праздник объединяет всех, кто исповедует христианские ценности, хранит традиции родной культуры, и укрепляет стремление любить и помогать ближним.

Пусть пасхальные дни подарят тепло общения с родными людьми, принесут в наши семьи согласие, мир и благоденствие! От всей души желаю доброго здоровья, успехов в благих начинаниях, душевной гармонии, счастья, веры, надежды и любви!» — говорится в поздравлении Виктора Кувайцева.

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