Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, предлагается ввести антикоррупционную экспертизу для распоряжений председателя Законодательного Собрания Пензенской области, имеющих нормативный характер, и их проектов.
«Проект постановления в случае его принятия не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пензенской области», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект планируется рассмотреть на сессии Законодательного Собрания 28 апреля.
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В Пензе введут антикоррупционную экспертизу для распоряжений спикера ЗакСобра
16 апреля в 11:31 46 просмотров
Законодательное Собрание Пензенской области рассмотрит поправки в региональное антикоррупционное законодательство.
Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, предлагается ввести антикоррупционную экспертизу для распоряжений председателя Законодательного Собрания Пензенской области, имеющих нормативный характер, и их проектов.