В Пензе введут антикоррупционную экспертизу для распоряжений спикера ЗакСобра

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, предлагается ввести антикоррупционную экспертизу для распоряжений председателя Законодательного Собрания Пензенской области, имеющих нормативный характер, и их проектов.



«Проект постановления в случае его принятия не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пензенской области», — говорится в пояснительной записке.



Законопроект планируется рассмотреть на сессии Законодательного Собрания 28 апреля.