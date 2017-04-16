Юную пензячку осудили за покушение на убийство сожителя

Как пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы, преступление было совершено в декабре 2016 года в одном из общежитий города.



Девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим сожителем и решила его убить. Она вооружилась кухонным ножом и ударила им молодого человека в грудь.



«Довести свой преступный умысел до конца она не смогла: соседи, к которым обратился потерпевший, вызвали «скорую помощь». На суде девушка свою вину признала частично, пояснив, что у нее не было умысла на убийство.



В качестве смягчающих обстоятельств суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, молодой возраст, мнение потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании, состояние здоровья подсудимой», — отметили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.



Пензячку приговорили к четырем годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.