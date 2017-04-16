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Юную пензячку осудили за покушение на убийство сожителя

16 апреля в 12:18 532 просмотра

Жительница Пензы осуждена к четырем годам колонии за покушение на убийство сожителя.

Как пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы, преступление было совершено в декабре 2016 года в одном из общежитий города.

Девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим сожителем и решила его убить. Она вооружилась кухонным ножом и ударила им молодого человека в грудь.

«Довести свой преступный умысел до конца она не смогла: соседи, к которым обратился потерпевший, вызвали «скорую помощь». На суде девушка свою вину признала частично, пояснив, что у нее не было умысла на убийство.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, молодой возраст, мнение потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании, состояние здоровья подсудимой», — отметили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Пензячку приговорили к четырем годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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