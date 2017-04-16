Пост пензенца был размещен в группе «Подслушано Пенза» в соцсети «ВКонтакте».



«Пензенская область, Сердобский район, село Зеленовка. В газетах пишут, что выделили 2 000 000 [рублей] на дорогу, сами посмотрите, как нам сделали, ездить невозможно», — написал пензенец.









На фотографиях, которыми он снабдил пост, видны дорожные ямы. Некоторые из них заделали кирпичами.



«А как же нанокирпичные технологии на одной из фотографий, наука дорогого стоит», — написал один из пензенцев в комментарии к сообщению.



В обсуждении автору поста предлагают обращаться в прокуратуру или дождаться лета, когда, вероятно, эту дорогу все-таки отремонтируют.