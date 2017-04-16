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В Сердобском районе разбитую дорогу «залатали» кирпичами — соцсети

16 апреля в 12:39 426 просмотров

Пензенец в соцсети пожаловался на состояние дороги в селе Зеленовка Сердобского района Пензенской области.

Пост пензенца был размещен в группе «Подслушано Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

«Пензенская область, Сердобский район, село Зеленовка. В газетах пишут, что выделили 2 000 000 [рублей] на дорогу, сами посмотрите, как нам сделали, ездить невозможно», — написал пензенец.




На фотографиях, которыми он снабдил пост, видны дорожные ямы. Некоторые из них заделали кирпичами.

«А как же нанокирпичные технологии на одной из фотографий, наука дорогого стоит», — написал один из пензенцев в комментарии к сообщению.

В обсуждении автору поста предлагают обращаться в прокуратуру или дождаться лета, когда, вероятно, эту дорогу все-таки отремонтируют.

Фотография: https://vk.com/podslushano58?w=wall-38852926_2020204
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