Кувайцев подарил икону наместнику Свято-Тихвинского мужского монастыря

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, центральной частью пасхальной службы, которую провел наместник монастыря иеромонах Иннокентий, стал крестный ход. После литургии прихожане освятили пасхальные куличи и пасхи.



«Пасха — это великий праздник, который вместе с весенним обновлением каждый год приносит мир, согласие и любовь в каждую семью, вдохновляет нас на новые дела, объединяет всех, кто исповедует христианские ценности и дорожит нашей культурой», — отметил Виктор Кувайцев.



Мэр Пензы также преподнес отцу Иннокентию подарок — икону святого Иннокентия Пензенского, добавили в пресс-службе мэрии.