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Кувайцев подарил икону наместнику Свято-Тихвинского мужского монастыря

16 апреля в 13:42 300 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев в пасхальную ночь посетил богослужение в церкви Тихвинской иконы Божьей Матери Керенского Свято-Тихвинского мужского монастыря в Вадинске.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, центральной частью пасхальной службы, которую провел наместник монастыря иеромонах Иннокентий, стал крестный ход. После литургии прихожане освятили пасхальные куличи и пасхи.

«Пасха — это великий праздник, который вместе с весенним обновлением каждый год приносит мир, согласие и любовь в каждую семью, вдохновляет нас на новые дела, объединяет всех, кто исповедует христианские ценности и дорожит нашей культурой», — отметил Виктор Кувайцев.

Мэр Пензы также преподнес отцу Иннокентию подарок — икону святого Иннокентия Пензенского, добавили в пресс-службе мэрии.

Фотография: www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_vstretil_prazdnik_paskhi_na_maloy_rodine/
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