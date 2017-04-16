К 2020 году в Пензенской области 65% дорог будут соответствовать нормативам

Это наивысший показатель ПФО, отметили в пресс-центре регионального правительства. Для сравнения, в Пермском крае этот показатель составляет 57,4%, в Республике Мордовия — 30%, а в Саратовской области — 11%, следует из рейтинга, составленного федеральным информационным агентством Regnum.



«На реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» в 2017 году 34 субъектам РФ распределены межбюджетные трансферты в сумме 30 миллиардов рублей, из них 625 миллиона получит Пензенская область. С учетом средств федерального и регионального бюджетов дорожный фонд региона в 2017 году составит 4 миллиарда 977,9 миллионов рублей», — добавили в пресс-центре.



По приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют автодороги в Пензе, Заречном и Пензенском районе. Субсидии из регионального дорожного фонда получат 27 муниципальных образований и город Кузнецк.



«В этом году предстоит освоить значительные средства. Все работы мы обязаны завершить в установленные сроки, от этого зависит многое, в том числе и выделение в дальнейшем дополнительных средств на развитие региона», — подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.