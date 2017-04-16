В Пензе вышел первый номер журнала «Культура провинции»

«Такая идея витала достаточно давно. Есть у нас в городе люди, которые в наше, скажем так, нелегкое финансовое время, думают о судьбе родного края, судьбе России, те, кого волнует историческое прошлое нашего города и нашей губернии», — отметил главный редактор журнала «Культура провинции» Анатолий Коломыцев.

«Культура провинции» — это некоммерческое издание с историческим уклоном. Оно распространяется бесплатно. Первый номер журнала посвящен 100-летию Октябрьской революции. На страницах читатели найдут интересные статьи, фотографии и уникальные исторические документы.



Создатели журнала планируют наладить сотрудничество со всеми учреждениями культуры региона и публиковать интересные сведения о них. Первый номер вышел тиражом 2500 экземпляров. Издание планируют сделать ежемесячным. Кроме того, издатели работают над созданием электронной версии журнала.