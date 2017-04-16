Пасхальную вечерню совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
«Специально для Пасхальной службы будет доставлен Благодатный огонь, который по завершении богослужения будет раздаваться всем желающим», — добавили в пресс-службе.
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На Пасхальной вечерне пензенцам раздадут Благодатный огонь
16 апреля в 14:50 232 просмотра
16 апреля в 16.00 в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы начнется Пасхальная вечерня.
Пасхальную вечерню совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.