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На Пасхальной вечерне пензенцам раздадут Благодатный огонь

16 апреля в 14:50 232 просмотра

16 апреля в 16.00 в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы начнется Пасхальная вечерня.

Пасхальную вечерню совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

«Специально для Пасхальной службы будет доставлен Благодатный огонь, который по завершении богослужения будет раздаваться всем желающим», — добавили в пресс-службе.

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