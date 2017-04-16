На Пасхальной вечерне пензенцам раздадут Благодатный огонь

Пасхальную вечерню совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.



«Специально для Пасхальной службы будет доставлен Благодатный огонь, который по завершении богослужения будет раздаваться всем желающим», — добавили в пресс-службе.