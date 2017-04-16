В Пензе трое мужчин похитили из трактира сейф с деньгами (видео)

, которых подозревают в совершении кражи." data-title="В Пензе трое мужчин похитили из трактира сейф с деньгами — Пенза-пресс, рунет за день">

В дежурную часть полиции обратилась хозяйка трактира на улице Чаадаева. Женщина рассказала, что ночью в ее заведение проникли неизвестные и вынесли оттуда сейф, в котором было 20 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления троих жителей Пензы в возрасте от 24 до 28 лет.

«Во время допроса злоумышленники рассказали, что накануне преступления в этом трактире они распивали спиртные напитки и потратили определенную сумму денег. Подозреваемые решили вернуть свои денежные средства, вскрыв терминал после закрытия бара», — рассказала следователь следственного отдела № 1 следственного управления УМВД России по г. Пензе Виктория Цай.

Взять кассу злоумышленникам не удалось, тогда они решили вытащить из помещения железный сейф. Молодые люди покинули место преступления после того, как сработала сигнализация. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.