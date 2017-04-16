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В Пензе решают вопрос с отоплением дома на ул. Грибоедова

16 апреля в 16:05 252 просмотра
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Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил проработать вопрос с отоплением многоквартирного дома на ул. Грибоедова, 4.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Пензы, дом отапливается от котельной, принадлежащей санаторию им. Кирова, однако 14 апреля собственник учреждения прекратил подачу тепла.

«По договоренности с мэрией отопление и горячее водоснабжение было восстановлено», — добавили в пресс-службе.

«Собственник в дальнейшем не планирует обслуживать санаторий и жилой дом, поэтому надо проработать вопрос с отоплением дома в следующем сезоне», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

В настоящее время рассматриваются варианты строительства модульной котельной или перевода дома на индивидуальное отопление.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_prorabotat_vopros_s_otopleniem_na_ulitse_griboedova_4/
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