В Пензе решают вопрос с отоплением дома на ул. Грибоедова

Как пояснили в пресс-службе мэрии Пензы, дом отапливается от котельной, принадлежащей санаторию им. Кирова, однако 14 апреля собственник учреждения прекратил подачу тепла.



«По договоренности с мэрией отопление и горячее водоснабжение было восстановлено», — добавили в пресс-службе.



«Собственник в дальнейшем не планирует обслуживать санаторий и жилой дом, поэтому надо проработать вопрос с отоплением дома в следующем сезоне», — подчеркнул Виктор Кувайцев.



В настоящее время рассматриваются варианты строительства модульной котельной или перевода дома на индивидуальное отопление.