Как пояснили в пресс-службе мэрии Пензы, дом отапливается от котельной, принадлежащей санаторию им. Кирова, однако 14 апреля собственник учреждения прекратил подачу тепла.
«По договоренности с мэрией отопление и горячее водоснабжение было восстановлено», — добавили в пресс-службе.
«Собственник в дальнейшем не планирует обслуживать санаторий и жилой дом, поэтому надо проработать вопрос с отоплением дома в следующем сезоне», — подчеркнул Виктор Кувайцев.
В настоящее время рассматриваются варианты строительства модульной котельной или перевода дома на индивидуальное отопление.
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В Пензе решают вопрос с отоплением дома на ул. Грибоедова
16 апреля в 16:05 252 просмотра
Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил проработать вопрос с отоплением многоквартирного дома на ул. Грибоедова, 4.
Как пояснили в пресс-службе мэрии Пензы, дом отапливается от котельной, принадлежащей санаторию им. Кирова, однако 14 апреля собственник учреждения прекратил подачу тепла.