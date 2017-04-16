Жители ул. Лядова в Пензе жалуются на загаженную территорию (видео)

, который стартовал 20 марта , вывозят мусор из скверов , парков , лесных зон и просто с городских улиц. Однако кое-где после санитарных пятниц грязи меньше не стало." data-title="Жители ул. Лядова в Пензе жалуются на загаженную территорию — Пенза-пресс, рунет за день">

Не успели убрать — уже намусорили. В Пензе в рамках месячника по благоустройству, который стартовал 20 марта, вывозят мусор из скверов, парков, лесных зон и просто с городских улиц. Однако кое-где после санитарных пятниц грязи меньше не стало.

Бутылки, обертки, пакеты — чего только нет вдоль автодороги по улице Лядова в Арбекове. Не газон, а помойка, возмущаются жители близлежащих многоэтажек. Они задаются вопросом, кто должен наводить здесь порядок.

«Кто тут виноват, где искать — не знаю. Управляющие говорят, что у них здесь территория заканчивается, а это неизвестно чья территория — ищите сами», — говорит местная жительница.

«Рядом мусорные баки стоят, то есть нетяжело, мне кажется, каждому человеку подойти сюда, выбросить мусор. Накидают, намусорят, а потом за ними люди ходят, убирают здесь», — возмущается житель улицы Лядова.

Санитарную пятницу сотрудники районной администрации проводили здесь несколько недель назад. С километрового участка вывезли 10 кубов бытового мусора — это почти два грузовика. Сейчас территория выглядит так, как будто и не было уборки.

«Во-первых, конечно, близость дороги сказывается. Водители, которые здесь осуществляют стоянку или проезжают мимо, так скажем, недобросовестные: выбрасывают мусор из окон. И, конечно же, роль определенные играют и жители близлежащих домов, которые дополняют эту картину», — сказал заместитель главы администрации Октябрьского района г. Пензы Вадим Муравлев.

Октябрьский район — самый густонаселенный в Пензе. К жителям чиновники обращаются с просьбой не мусорить, а еще лучше — проявить активность и помочь коммунальным службам привести городские улицы в порядок.

«Не только дворовую территорию, но, по возможности, и ту территорию, где ходят они сами, когда идут к остановкам общественного транспорта, ведут детей в школу», — добавил Вадим Муравлев.

В свою очередь представители районной администрации обратятся к управляющим компаниям, чтобы те предоставили жителям инвентарь. Общегородской субботник в Пензе пройдет 22 апреля.