Как сдать ЕГЭ без проблем для здоровья: советы психолога (видео)

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В этом году сдать единый государственный экзамен по общеобразовательным предметам в Пензенском регионе готовятся более пяти тысяч старшеклассников. До первого, обязательного для всех испытания по математике, остается меньше двух месяцев. Как школьникам справиться с нарастающим волнением, знает корреспондент ТРК «Экспресс» Елена Моисеева.

В науку с головой — и в школе, и дома. Выпускница Полина Волшенкова мечтает стать врачом, поэтому на столе — не только книги для подготовки к единому госэкзамену по обязательным математике и русскому языку, но и по биологии с химией.

«Осталась всего пара месяцев. У нас сейчас основная тема — ЕГЭ, чтобы поступить в университет. Хочется, чтобы в дальнейшем, жизнь удачно сложилась. Для меня, наверное, самое сложное — это химия. Там достаточно много материала, который нужно не только знать в теории, но и уметь принять на практике», — рассказывает Полина Волшенкова.

«Я ее даже не успокаиваю: она ходит на олимпиады, на конкурсы, она это уже все знает и не волнуется. Я настраиваю ее на то, что это не так страшно. Обычный день», — говорит мама выпускницы Татьяна Волшенкова.

Подбадривать своих детей родителям советуют и психологи. В предэкзаменационный период важно создать дружелюбную и уважительную атмосферу в семье, выделить отдельное место для занятий, обеспечить ребенка сбалансированным питанием. Специалисты говорят: повышенная тревожность даже при хорошем знании предмета может привести к низким результатам, а потому с ней необходимо вовремя справиться.

«Чаще всего школьники говорят: «Я ничего не умею, я ничего не смогу». Наоборот, нужно себя настраивать, что я смогу, у меня все получится, я сделаю все правильно, то есть должен быть позитивный настрой. Чтобы поддерживать его, можно вспоминать ситуации, в которых ребенок был успешен», — рекомендует педагог-психолог центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Олеся Дорофеева.

Стремясь к высоким баллам по ЕГЭ, одиннадцатиклассники, как говорится, набивают руку, решая ежедневно задания. Педагоги видят: всерьез задумавшись над выбором профессии, ученики начинают учиться еще усерднее.

«Экзамен по математике очень сложный, сейчас у нас профильный и базовый уровень. Кто-то лучше разбирается в неравенствах, помогает решать их, кто-то в задачах — они обмениваются своими мнениями, обсуждают решение, и если уж какие-то вопросы непонятны, то мы их стараемся решить в процессе урока», — рассказывает преподаватель математики школы № 7 города Пензы Ирина Лемина.

Первый ЕГЭ по математике базового уровня пензенские школьники сдадут уже 31 мая. Накануне испытания, по мнению специалистов, не стоит судорожно листать учебники, лучше хорошенько отдохнуть — прогуляться на свежем воздухе, заняться спортом, послушать любимую музыку. А вот от использования каких-либо успокоительных препаратов вообще лучше отказаться.