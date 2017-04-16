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Двух российских рыбаков на сломанной лодке вынесло к берегам Норвегии

16 апреля в 17:52 254 просмотра
, потерпевших крушение, вынесло к берегам Норвегии.

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Двое рыбаков из Мурманской области, потерпевших крушение, вынесло к берегам Норвегии.

Сигнал о бедствии поступил 15 апреля. Один из рыбаков сообщал, что вместе с другом терпит бедствие в районе Айновских островов из-за того, что у моторной лодки сломался двигатель, пишет «Газета.ru» со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Западному арктическому району, после того, как связь с рыбаками была утеряна, на их поиски был направлен сторожевой корабль «Виктор Кингисепп».

На следующий день рыбацкую лодку вынесло течением на норвежский берет. Мужчины подавали сигналы фальшфейерами, благодаря чему их заметил норвежский патруль.

По данным издания, потерпевшим бедствие ничего не угрожает. В настоящее время решается вопрос о возвращении их на родину.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=2rQtGb_aOM4
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