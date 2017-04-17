Как правильно организовать питание школьника

У школьника активно развиваются все основные системы: опорно-двигательная, сердечно-сосудистая и нервные системы, а также идет радикальная гормональная перестройка организма.
Организм активно расходует энергию. И восполнить ее можно только с помощью питания, в которую входят все важные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и вода.
Неправильное питание влечет за собой развитие таких серьезных болезней, как ожирение, сахарный диабет, язва и гастрит, сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность и другие.
Школьнику необходимо питаться разнообразно. Из-за несбалансированного рациона у ребенка часто болит голова, распространены неполадки с печенью, желудком, сбои в работе кишечника. Из-за того, что дети в неограниченном количестве поглощают мучное и при этом не получают растительной клетчатки, проблемой становятся запоры. А дефицит витаминов и микроэлементов плохо сказываются на росте и формировании скелета, вот почему у многих школьников наблюдаются сколиозы.
Большинство болезней можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни и правильно питаться.
Для школьника необходимо четыре-пять приемов пищи. Нарушение оптимальной кратности питания — одна из основных причин возникновения хронических заболеваний желудка и кишечника.
Недопустимы:
— отказ от завтрака;
— замена полноценных приемов пищи перекусами всухомятку кондитерскими изделиями и конфетами, бутербродами, чипсами, хот-догами. Такое питание подростков включает много жиров и углеводов;
— употребление газированных напитков (широкое распространение получают полностью искусственные суррогатные напитки, представляющие собой смесь сахара или сахарозаменителя, ароматизатора и пищевого красителя).
Сложность заключается в том, что ребенок должен питаться дома и в школе. Кроме этого, в силу занятости родителей на работе, практически в течение дня отсутствует контроль за питанием детей. Часто дети самостоятельно выбирают продукты питания, предпочитая чипсы, сухарики, кока-колу, зажевывая все это жвачкой.
Особенности рациона питания
1. Потребление молока и молочных продуктов — источников кальция, пластических белков, жиров и жирорастворимых витаминов.
2. Потребление мясных продуктов — источников белков, железа, витаминов группы В и других важных питательных веществ.
3. В рационе питания должно быть достаточно овощей и фруктов, растительных продуктов с достаточным содержанием пищевой клетчатки.
Важное внимание следует уделить приему воды. Ученики младших классов должны в день выпивать не менее 1−2 литров, а старшеклассники — 2−2,5 литра. Для этого кладите в портфель ребенка бутылочку с чистой питьевой водой.
Ребенок — это растущий, развивающийся организм, для которого полноценное питание является не только гарантией здоровья, но и стимулятором роста и развития. Для роста и развития организма необходима энергия, которую мы получаем с пищей. Если школьник занимается спортом, энергетическая ценность его рациона должна быть увеличена.
Питаясь правильно, получая необходимые полезные вещества, вы сможете уберечь себя от многих заболеваний. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!