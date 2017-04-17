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Как правильно организовать питание школьника

17 апреля в 08:03 244 просмотра
, в первую очередь, правильное и здоровое питание. В жизни человека любого возраста питание играет исключительно важную роль, особенно для детей школьного возраста. О том, какие продукты стоит включить в рацион ребенка, рассказывает заведующая Центром здоровья ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Светлана Яблочкина.

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Здоровый образ жизни — это, в первую очередь, правильное и здоровое питание. В жизни человека любого возраста питание играет исключительно важную роль, особенно для детей школьного возраста. О том, какие продукты стоит включить в рацион ребенка, рассказывает заведующая Центром здоровья ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Светлана Яблочкина.

У школьника активно развиваются все основные системы: опорно-двигательная, сердечно-сосудистая и нервные системы, а также идет радикальная гормональная перестройка организма.

Организм активно расходует энергию. И восполнить ее можно только с помощью питания, в которую входят все важные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и вода.

Неправильное питание влечет за собой развитие таких серьезных болезней, как ожирение, сахарный диабет, язва и гастрит, сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность и другие.

Школьнику необходимо питаться разнообразно. Из-за несбалансированного рациона у ребенка часто болит голова, распространены неполадки с печенью, желудком, сбои в работе кишечника. Из-за того, что дети в неограниченном количестве поглощают мучное и при этом не получают растительной клетчатки, проблемой становятся запоры. А дефицит витаминов и микроэлементов плохо сказываются на росте и формировании скелета, вот почему у многих школьников наблюдаются сколиозы.

Большинство болезней можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Для школьника необходимо четыре-пять приемов пищи. Нарушение оптимальной кратности питания — одна из основных причин возникновения хронических заболеваний желудка и кишечника.

Недопустимы:

— отказ от завтрака;

— замена полноценных приемов пищи перекусами всухомятку кондитерскими изделиями и конфетами, бутербродами, чипсами, хот-догами. Такое питание подростков включает много жиров и углеводов;

— употребление газированных напитков (широкое распространение получают полностью искусственные суррогатные напитки, представляющие собой смесь сахара или сахарозаменителя, ароматизатора и пищевого красителя).

Сложность заключается в том, что ребенок должен питаться дома и в школе. Кроме этого, в силу занятости родителей на работе, практически в течение дня отсутствует контроль за питанием детей. Часто дети самостоятельно выбирают продукты питания, предпочитая чипсы, сухарики, кока-колу, зажевывая все это жвачкой.

Особенности рациона питания

1. Потребление молока и молочных продуктов — источников кальция, пластических белков, жиров и жирорастворимых витаминов.

2. Потребление мясных продуктов — источников белков, железа, витаминов группы В и других важных питательных веществ.

3. В рационе питания должно быть достаточно овощей и фруктов, растительных продуктов с достаточным содержанием пищевой клетчатки.

Важное внимание следует уделить приему воды. Ученики младших классов должны в день выпивать не менее 1−2 литров, а старшеклассники — 2−2,5 литра. Для этого кладите в портфель ребенка бутылочку с чистой питьевой водой.

Ребенок — это растущий, развивающийся организм, для которого полноценное питание является не только гарантией здоровья, но и стимулятором роста и развития. Для роста и развития организма необходима энергия, которую мы получаем с пищей. Если школьник занимается спортом, энергетическая ценность его рациона должна быть увеличена.

Питаясь правильно, получая необходимые полезные вещества, вы сможете уберечь себя от многих заболеваний. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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