Повышение пенсионного возраста увеличит страховые пенсии на 30%

Как сообщает издание со ссылкой на федерального чиновника, увеличение произойдет за счет роста объема поступлений в Пенсионный фонд.
В реальном выражении средний размер пенсии может вырасти на 30% к 2030 году (то есть до 17 тыс. рублей), если узаконят перечисление всех поступающих в Пенсионный фонд средств на выплату пенсий, отметил источник.
Источник считает, что рост доходов пенсионеров положительно повлияет на российскую экономику.
По мнению директора научно-исследовательского финансового института Владимира Назарова, повышение пенсионного возраста может дать дополнительную индексацию на 4 тыс. рублей.