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Повышение пенсионного возраста увеличит страховые пенсии на 30%

17 апреля в 08:15 246 просмотров
, размеры страховых пенсий существенно вырастут. Об этом пишут «Известия».

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Если правительство России повысит пенсионный возраст, размеры страховых пенсий существенно вырастут. Об этом пишут «Известия».

Как сообщает издание со ссылкой на федерального чиновника, увеличение произойдет за счет роста объема поступлений в Пенсионный фонд.

В реальном выражении средний размер пенсии может вырасти на 30% к 2030 году (то есть до 17 тыс. рублей), если узаконят перечисление всех поступающих в Пенсионный фонд средств на выплату пенсий, отметил источник.

Источник считает, что рост доходов пенсионеров положительно повлияет на российскую экономику.

По мнению директора научно-исследовательского финансового института Владимира Назарова, повышение пенсионного возраста может дать дополнительную индексацию на 4 тыс. рублей.

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