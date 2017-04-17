Жители Лемзяйки просят вспомнить об их деревне

Деревня Лемзяйка Пензенского района ветшает на глазах. В населенный пункт ведет разбитая дорога, там нет медпункта, магазина и не работает сотовая связь. Об этом в « Жалобную книгу » ИА «Пенза-Пресс» написали местные жители.

«Дорога в деревню Лемзяка — как после артобстрела. Дорогу, пока я живу в Лемзяйке, ни разу не ремонтировали, а живу я там 27 лет! Протяженность дороги — более 5 км! Ямы — более 30 см», — отметила женщина.

Кроме того, по словам сельчан, в деревне, которая находится недалеко от Пензы, нет самого необходимого.

«Не работает сотовая связь, нет интернета, нет магазина, нет медпункта. До деревни доехать не на чем. Автобус ходит только летом. Плохая дорога не только до деревни, по самой деревне проехать невозможно, вообще дороги отсутствуют. Посередине улицы Совхозной (на проезжей части) стоят разрушенные сараи, их никто убирать не хочет», — написал местный житель.

ИА «Пенза-Пресс» направило редакционный запрос по этому поводу.