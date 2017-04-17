Как сообщает мэрия, пензенские футболисты одержали победу над соперником. Команде удалось выиграть со счетом 4:2.
«Зенит» сыграл ярко, гордимся этой победой", -отметил мэр.
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Кувайцев: «Зенит» сыграл ярко, гордимся этой победой
17 апреля в 09:05 210 просмотров
Мэр города Виктор Кувайцев пришел подержать футбольную команду «Зенит» в матче против «Энергомаш» из Белгорода.
Как сообщает мэрия, пензенские футболисты одержали победу над соперником. Команде удалось выиграть со счетом 4:2.
«Зенит» сыграл ярко, гордимся этой победой", -отметил мэр.