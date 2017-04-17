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Кувайцев: «Зенит» сыграл ярко, гордимся этой победой

17 апреля в 09:05 210 просмотров
«Зенит» в матче против «Энергомаш» из Белгорода.

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Мэр города Виктор Кувайцев пришел подержать футбольную команду «Зенит» в матче против «Энергомаш» из Белгорода.

Как сообщает мэрия, пензенские футболисты одержали победу над соперником. Команде удалось выиграть со счетом 4:2.

«Зенит» сыграл ярко, гордимся этой победой", -отметил мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/b4b/800_600_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/b4bec877d8edbd5af29147422d5a9cc5.JPG
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