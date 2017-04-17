В России защитят нравственные чувства граждан 146 просмотров , театры и прочие общественно-культурные пространства будут под защитой от скандальных выходок агрессивной общественности." data-title="В России защитят нравственные чувства граждан — Пенза-пресс, рунет за день"> 17 апреля в 09:17

В России музеи, театры и прочие общественно-культурные пространства будут под защитой от скандальных выходок агрессивной общественности.

Как пишут «Известия», концепцию закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей» утвердила комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП РФ. В соответствии с документом, за нарушение правил поведения в учреждениях культуры, национальных и исторических памятниках и религиозных сооружениях предусматривается административную ответственность. «Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех», — прокомментировал «Известиям» председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.