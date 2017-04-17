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В России защитят нравственные чувства граждан

17 апреля в 09:17 146 просмотров
, театры и прочие общественно-культурные пространства будут под защитой от скандальных выходок агрессивной общественности.

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В России музеи, театры и прочие общественно-культурные пространства будут под защитой от скандальных выходок агрессивной общественности.

Как пишут «Известия», концепцию закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей» утвердила комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП РФ.

В соответствии с документом, за нарушение правил поведения в учреждениях культуры, национальных и исторических памятниках и религиозных сооружениях предусматривается административную ответственность.

«Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех», — прокомментировал «Известиям» председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.

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