В России защитят нравственные чувства граждан

Как пишут «Известия», концепцию закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей» утвердила комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений ОП РФ.
В соответствии с документом, за нарушение правил поведения в учреждениях культуры, национальных и исторических памятниках и религиозных сооружениях предусматривается административную ответственность.
«Это единственный способ обеспечить защиту нравственных чувств всех», — прокомментировал «Известиям» председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин.