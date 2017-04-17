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В Пензенской области к 2020 году, в соответствии нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям, должны быть приведены 65% дорог регионального и межмуниципального значения. Это высший показатель в ПФО.

«Согласно рейтингу, составленному федеральным информационным агентством REGNUM, в Саратовской области этот показатель составляет 11,5%, в Оренбургской области и Республике Марий Эл — 23,5%, в Кировской области — 25,2%, в Башкортостане — 26,6%, в Самарской области — 27,4%, в Республике Мордовия — 30%, в Нижегородской области — 30,5%, в Чувашии — 40%, в Ульяновской области — 43,5%, в Республике Удмуртия — 45,8%, в Татарстане — 48,4%, в Пермском крае — 57,4%", — сообщили в пресс-центре областного правительства.

На реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» в этом году 34 субъектам РФ распределены межбюджетные трансферты в сумме 30 миллиардов рублей, Пензенский региона из них получит 625 миллионов.

С учетом средств федерального и регионального бюджетов дорожный фонд региона в 2017 году составит 4 977,9 млн рублей.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев нацелил работников дорожного хозяйства на интенсивную работу, а глав муниципалитетов — на тщательный контроль. По приоритетному направлению «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют автодороги в Пензе, Заречном и Пензенском районе. Субсидии из дорожного фонда Пензенской области по решению губернатора получат 27 муниципальных образований и город Кузнецк.

«В этом году предстоит освоить значительные средства. Все работы мы обязаны завершить в установленные сроки, от этого зависит многое, в том числе и выделение в дальнейшем дополнительных средств на развитие региона», — подчеркнул губернатор.