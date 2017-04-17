В студии ТРК «Экспресс» продолжаются дебаты участников праймериз

Участники предварительного голосования затронули следующие темы: экономика и промышленность; противодействие коррупции и эффективность госрасходов; доступность и качество образования; АПК и развитие села.

Основными целями экономики региона участники дебатов назвали создание благоприятного инвестиционного климата и развитие системы государственно-частного партнерства, что приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению налогооблагаемой базы. Вопросы, требующие решения в сфере экономики и промышленности, это, по мнению кандидатов, необходимость продолжить модернизацию оборудования предприятий, возрождение системы целевой подготовки специалистов для различных сфер экономики в вузах региона, развитие системы мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Обсуждая тему противодействия коррупции, кандидаты сошлись во мнении — действующее антикоррупционное законодательство в полной мере обеспечивает систему мер по борьбе с этим опаснейшим антисоциальным явлением. Пензенская область первой из регионов России в 2006 году приняла закон о противодействии коррупции, аналогичный правовой акт на федеральном уровне появился спустя 2 года. Коррупция проявляется в самых разных сферах, нанося значительный ущерб как экономике страны, так и ее социальной стабильности, отметили участники дебатов. Кандидаты высказали целый ряд идей по борьбе с коррупцией — формирование антикоррупционного настроения в обществе, воспитание неприятия коррупции как таковой, широкое информирование граждан о действующем антикоррупционном законодательстве, максимально открытое публичное обсуждение важнейших законопроектов, упрощение системы госзакупок, усиление роли СМИ и их объективность и последовательность в освещении «громких» дел в отношении коррупционеров и другие.

Использование лучших элементов советской системы образования и воспитания, новейших методических разработок, больше рассказывать о замечательных талантливых педагогах и успешных учениках, унифицировать образовательное пространство, поддержать среднее профессиональное образование, увеличить период педагогической практики студентов вузов, повысить престиж профессии педагога — это и многое другое, по мнению кандидатов, необходимо сделать, чтобы российское образование было качественным и отвечало запросам общества. ЕГЭ требует корректировки, материальную базу школ нужно укреплять, возродить институт наставничества в образовании, а вводить пятидневку в школе или нет, решат родители и педагоги вместе — резюмировали участники дискуссии.

Кадры решают все — это подчеркивали все участники, говоря о развитии села и АПК. Сегодня в сельхозпроизводстве и переработке сельхозпродукции используются технологии, которые еще несколько лет назад трудно было представить. Аграрный комплекс нуждается в высокопрофессиональных специалистах, готовых решать важнейшую задачу — обеспечение продовольственной безопасности страны и региона. А, значит, отмечали кандидаты, необходимо скорректировать систему профессионального образования будущих аграриев, приравнять учхозы к сельхозпредприятиям, развивать систему мер поддержки молодых специалистов на селе. Участники дебатов — руководители агропредприятий — заявили о важности введения в сельхозоборот залесенных земель, развитии внутреннего продовольственного ранка, увеличении государственных дотаций на селекцию. Для человека, стремящегося трудиться и зарабатывать всегда найдется место на селе, высказала общее мнение одна из кандидатов.

28 мая станет единым днем предварительного голосования партии «Единая Россия». По итогам голосования партия сформирует списки кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Пензенской области.

Дебаты проходят по субботам и воскресеньям, вплоть до 21 мая. Начало — в 10.00. Место проведения — студия ТРК «Экспресс».

Подробную информацию можно получить в Пензенском региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования (г. Пенза, ул. Гладкова, 16, тел. 68−71−52) и на сайте Предварительного голосования.