Белозерцев подвел итоги форума «InnoMed-2017»

«На прошлой неделе состоялся форум «InnoMed». Достаточно была представлена продукция компании «Мединж», она становится еще одной визитной карточкой Пензенского региона. В работе форума принял участие замминистра промышленности Сергей Цыб. Пленарное заседание проходило три с лишним часа, все выступающие — и ученые и врачи — проявили к этому форуму и проблемам, которые на нем поднимались, самый серьезный интерес. Президент поставил задачу, чтобы на территории РФ развивалось производство медизделий, чтобы мы активно работали по замещению импортного оборудования и изделий. Эта работа проводится, и мне как губернатору приятно, что наш биомедицинский кластер активно принимает участие в этом направлении. Сергей Цыб это неоднократно подчеркивал в ходе форума», — сказал глава региона.



Иван Белозерцев также сообщил, что в рамках форума были подписаны два соглашения о намерениях.



«Для нас важно, чтобы в это время, когда иностранные компании готовы создавать совместные предприятия, активно приглашать их в Пензу, чтобы продукцию, которую мы будем производить, можно было реализовать не только в России, но и за рубежом. Те соглашения, которые подписаны — за них надо зацепиться и довести до конца. Это новые технологии, рабочие места для граждан», — подчеркнул губернатор.



Он также выступил за то, чтобы сделать площадку форума «InnoMed» ежегодной, тем самым продвигая и поддерживая развитие биомедицинского кластера.



«Нам нужно приглашать участников, просить поддержки у Михаила Бабича [полпред президента в ПФО]. Подготовить письмо главе Минпромторга и определиться по срокам форума на 2018 год, подготовить письмо полпреду — до конца недели», — поручил Иван Белозерцев и поблагодарил всех за проведение мероприятия на достойном уровне.