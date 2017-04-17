Белозерцев поручил отремонтировать теплосети к сентябрю

Глава региона поручил зампреду Дмитрию Семенову и начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Михаилу Панюхину проанализировать график и объемы капремонта сетей, взять его на жесткий контроль, при этом особое внимание обратить на сети «Т Плюс» в Пензе.



«Неделю назад мы встречались с руководством компании и договорились, что в этом году они значительно больше выделят средств на ремонт сетей — более 200 млн. Первый транш пошел, это нужно взять на контроль. Не нужно затягивать до сентября, а приступать немедленно. Самые большие объемы работ надо выполнить в мае-июле, затем уже идти на уменьшение, чтобы к 1 сентября все работы мы завершили», — отметил Иван Белозерцев.