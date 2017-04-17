В центре Пензы тротуары замостят плиткой

«Обращаю еще раз внимание на благоустройство, особенно — на крупные города. Подвижки есть, но все равно очень много работы. Надо убрать все несанкционированные свалки мусора и жестко отслеживать эту ситуацию. Должны быть штрафы, протоколы, решения по этим вопросам. Должны работать со строителями, руководителями организаций, которые вывозят мусор. И чтобы водители, которые работают на самосвалах, понимали, что если они свалят мусор в неустановленном месте, то лишатся работы», — сказал глава региона на оперативном совещании 17 апреля.



Иван Белозерцев также обратил внимание мэра Пензы Виктора Кувайцева на работу по приведению в порядок тротуаров.



«Нужно создать несколько бригад по укладке плиткой тротуаров в центре города. Определить объемы ремонта, стоимость и сроки проведения. Правительство должно оказать городу в этом направлении поддержку. Лично мне доложить по бригадам, финансированию и объемам — что мы за лето сделаем», — поручил он, порекомендовав брать для этих целей пензенскую плитку, обратив внимание на цветовую гамму.