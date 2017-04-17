Следователи проводят проверку по факту избиения девушки в ванной

«В апреле одним из региональных средств массовой информации на интернет-портале был размещен видеоролик, на котором молодой человек наносит удары девушке, а позднее размещены сведения о том, что в отношении несовершеннолетней жительницы г. Пензы совершено преступление против половой неприкосновенности», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователям удалось установить личности молодых людей и девушки. В результате проверки факты, изложенные порталом, не нашли своего объективного подтверждения.

По словам девушки, она находилась в гостях своего знакомого, где оба выпивали. Затем между ними возник конфликт — из-за якобы разбитой раковины хозяин избил девушку. Также она отметила, что молодые люди ее не насиловали.

«По итогам проверки органом следствия будет принято законное процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео со сценой избиения девушки.

На видео девушка, стоит в ванной комнате, закрыв лицо руками, и ее избивает ногами парень. Другой молодой человек снимает все на камеру.