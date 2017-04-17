В Пензе просубсидируют покупку перевозчиками новых автобусов

Приоритет будет отдаваться покупке автобусов на газомоторном топливе и транспорта, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения, сообщил глава регионального минпрома Михаил Торгашин на оперативном совещании в правительстве Пензенской области 17 апреля.

Губернатор Иван Белозерцев обратил внимание, что вопрос со строительством заправочных станций для газомоторного транспорта до сих пор не решен. В Пензе есть лишь одна такая станция.

«Одна из компаний, с которой мы вели переговоры, обещала, что приступит к строительству двух заправок, но у них, видимо, проблемы со средствами. Этот вопрос нужно решить, чтобы они быстрее приступили к реализации проекта», — обратился глава региона к председателю правительства Николаю Симонову.

Иван Белозерцев также поручил дополнительно обсудить вопросы субсидирования покупки подвижного состава.

«Обсудите этот вопрос на комиссии. В проекте поправок в бюджет, которые мы выносим на очередную сессию Законодательного Собрания, на эту цель предусмотрено 100 млн рублей», — отметил губернатор.