В ИА «Пенза-Пресс» обсудили ситуацию с незаконными павильонами (видео)

, чтобы Пенза стала красивее , а бизнесмены вели торговлю цивилизовано , стремится не только городская администрация , но и областное управление Федеральной антимонопольной службы России. Вместе с тем антимонопольное ведомство выдало мэрии несколько предупреждений о прекращении нарушений при сносе нестационарных объектов с городских улиц. Тему обсудили в рамках онлайн брифинга информагентства « Пенза-Пресс»." data-title="В ИА «Пенза-Пресс» обсудили ситуацию с незаконными павильонами — Пенза-пресс, рунет за день">

К тому, чтобы Пенза стала красивее, а бизнесмены вели торговлю цивилизовано, стремится не только городская администрация, но и областное управление Федеральной антимонопольной службы России. Вместе с тем антимонопольное ведомство выдало мэрии несколько предупреждений о прекращении нарушений при сносе нестационарных объектов с городских улиц. Тему обсудили в рамках онлайн брифинга информагентства «Пенза-Пресс».

Более 200 незаконно возведенных торговых павильонов без каких-либо документов насчитали в Пензе в начале 2016 года. После того, как в сентябре 2016 года городская администрация внесла изменения в схему размещения нестационарных объектов, в число нелегальных попали еще более 100. Дело в том, что из существующей схемы размещения в городе нестационарных объектов торговли исключили ряд мест. По мнению представителей регионального управления Федеральной антимонопольной службы, процедура была проведена с некоторыми нарушениями, сообщает телеканал «Экспресс».

«Например, расторжение договора аренды земельного участка. Не является основанием для исключения именно самого места», — сказала руководитель УФАС России по Пензенской области Оксана Кузнецова.

Вице-мэр Пензы Андрей Шевченко в рамках круглого стола информагентства «Пенза-Пресс» объясняет, почему сложилась такая ситуация. Дело в том, что в 2015-ом изменился сам порядок размещения нестационарных торговых объектов

«Они размещались через предоставление земельного участка путем аукциона, в 2015 году статья была упразднена, и только в начале 2016 года был разработан порядок предоставления права на размещение нестационарных объектов без выделения земельного участка. Так что по поводу полученных предписаний ответ будет дан в установленный срок», — пояснил он.

«Представители администрации говорят, что хотят поставить всех в равные условия, но опять в той схеме, которая на сегодня есть. Для одних лиц утвержден срок — три года, у других — неопределенный срок. Для одних плата рассчитывается, исходя из договоров аренды земли, для других уже, исходя из торгов и по иным условиям договора», — рассказала Оксана Кузнецова.

По мнению сторон, прийти к оптимальным результатам, которые устроили бы всех — возможно. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов отметил: важно предлагать альтернативу бизнесменам.

«Как пример, «Пензу-1» привожу. Нужно вести работу, чтобы переводить часть точек внутрь, в здание. Некоторые предприниматели могут быть исключены из этого всего правового вакуума, о котором коллеги говорили», — пояснил Карим Кузахметов.

В антимонопольном органе заявляют, чтобы не усугублять ситуацию, необходимо либо внести изменения в нормативный акт, изменивший схему размещения нестационарных торговых объектов в Пензе, либо полностью его отменить.