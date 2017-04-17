В ИА «Пенза-Пресс» обсудили ситуацию с незаконными павильонами (видео)

Более 200 незаконно возведенных торговых павильонов без каких-либо документов насчитали в Пензе в начале 2016 года. После того, как в сентябре 2016 года городская администрация внесла изменения в схему размещения нестационарных объектов, в число нелегальных попали еще более 100. Дело в том, что из существующей схемы размещения в городе нестационарных объектов торговли исключили ряд мест. По мнению представителей регионального управления Федеральной антимонопольной службы, процедура была проведена с некоторыми нарушениями, сообщает телеканал «Экспресс».
«Например, расторжение договора аренды земельного участка. Не является основанием для исключения именно самого места», — сказала руководитель УФАС России по Пензенской области Оксана Кузнецова.
Вице-мэр Пензы Андрей Шевченко в рамках круглого стола информагентства «Пенза-Пресс» объясняет, почему сложилась такая ситуация. Дело в том, что в 2015-ом изменился сам порядок размещения нестационарных торговых объектов
«Они размещались через предоставление земельного участка путем аукциона, в 2015 году статья была упразднена, и только в начале 2016 года был разработан порядок предоставления права на размещение нестационарных объектов без выделения земельного участка. Так что по поводу полученных предписаний ответ будет дан в установленный срок», — пояснил он.
«Представители администрации говорят, что хотят поставить всех в равные условия, но опять в той схеме, которая на сегодня есть. Для одних лиц утвержден срок — три года, у других — неопределенный срок. Для одних плата рассчитывается, исходя из договоров аренды земли, для других уже, исходя из торгов и по иным условиям договора», — рассказала Оксана Кузнецова.
По мнению сторон, прийти к оптимальным результатам, которые устроили бы всех — возможно. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов отметил: важно предлагать альтернативу бизнесменам.
«Как пример, «Пензу-1» привожу. Нужно вести работу, чтобы переводить часть точек внутрь, в здание. Некоторые предприниматели могут быть исключены из этого всего правового вакуума, о котором коллеги говорили», — пояснил Карим Кузахметов.
В антимонопольном органе заявляют, чтобы не усугублять ситуацию, необходимо либо внести изменения в нормативный акт, изменивший схему размещения нестационарных торговых объектов в Пензе, либо полностью его отменить.