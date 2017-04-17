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Пензенца удалили с ЕГЭ за шпаргалку

17 апреля в 13:04 270 просмотров

В России досрочный период ЕГЭ-2017 прошел без сбоев. Участниками итоговой аттестации в Пензенской области стали 200 человек.

Экзамены сдавали в Губернском лицее и школе № 7 г. Пензы.

В регионе экзамены прошли без технологических сбоев. Одно нарушение было зафиксировано в последний резервный день ЕГЭ, участника удалили с экзамена по профильной математике за наличие письменных заметок. В 2017 году пересдать экзамен он уже не сможет, пояснили в пресс-службе регионального минобра.

«Наша позиция — честный и объективный ЕГЭ, поэтому мы будем жестко контролировать соблюдение процедуры проведения экзамена», — отметил министр образования Александр Воронков.

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