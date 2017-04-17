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Специалисты областного минсельхоза прошлись по колышлейским магазинам

17 апреля в 13:46 230 просмотров
, где провели мониторинг предприятий торговли.

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Специалисты управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области посетили Колышлейский район, где провели мониторинг предприятий торговли.

«По итогам мониторинга в объектах торговли Колышлейского района отмечен широкий ассортимент продукции местных сельхозтоваропроизводителей», — отметили в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства.

Руководителям торговых предприятий рекомендовано проводить работу по заключению договоров на поставку местной продукции и провести рабочие встречи с организаторами ярмарочной торговли, обсудить вопросы организации ярмарок и правил соблюдения торговли, отмечается на сайте областного правительства.

Также было предложено привлечь представителей Общественного движения «Ассоциация потребителей Пензенской области» к мониторингу потребительского рынка Колышлейского района.

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