Специалисты областного минсельхоза прошлись по колышлейским магазинам

«По итогам мониторинга в объектах торговли Колышлейского района отмечен широкий ассортимент продукции местных сельхозтоваропроизводителей», — отметили в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства.
Руководителям торговых предприятий рекомендовано проводить работу по заключению договоров на поставку местной продукции и провести рабочие встречи с организаторами ярмарочной торговли, обсудить вопросы организации ярмарок и правил соблюдения торговли, отмечается на сайте областного правительства.
Также было предложено привлечь представителей Общественного движения «Ассоциация потребителей Пензенской области» к мониторингу потребительского рынка Колышлейского района.