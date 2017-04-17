Пензенцев предупреждают об опасности на дороге из-за снега

Региональное УГИБДД распространило предупреждение об изменении погодных условий и ухудшении ситуации на пензенских дорогах.

По данным управления, на территории региона ожидается выпадение дождя и снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Особой осторожности просят и от пешеходов, поскольку в плохую погоду снижается видимость на дорогах и увеличивается тормозной путь.

«Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — отмечают в управлении.