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Пензенцев предупреждают об опасности на дороге из-за снега

17 апреля в 14:05 330 просмотров

Региональное УГИБДД распространило предупреждение об изменении погодных условий и ухудшении ситуации на пензенских дорогах.

По данным управления, на территории региона ожидается выпадение дождя и снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки.

«В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Особой осторожности просят и от пешеходов, поскольку в плохую погоду снижается видимость на дорогах и увеличивается тормозной путь.

«Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — отмечают в управлении.

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